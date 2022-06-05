"Изидор не собирается покидать "Локомотив". Ему очень тут нравится. Вильсон точно останется в клубе на следующий сезон", - рассказал агент Sport24.
Изидор перешел в "Локомотив" в зимнее трансферное окно из "Монако". Футболист успел выйти на поле в 11-ти матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал голевую передачу.
Агент Изидора ответил на вопрос, собирается ли игрок покинуть "Локомотив"
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора рассказал, собирается ли игрок покидать команду.
Фото: РПЛ