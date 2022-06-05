"Новые предложения? Посмотрим. У Яна контракт с "Локомотивом", и в первую очередь нам нужно поговорить с его клубом. Могу сказать, что на данном этапе у Кухты все отлично и мы все счастливы за него", - цитирует Мартиновича "РБ Спорт".
Напомним, Ян Кухта удачно провел первые матчи сборной Чехии в Лиге наций. Дебютный гол форварда за национальную команду принес Чехии победу над Швейцарией (2:1). В матче против Испании (2:2) Кухта снова забил и отдал результативную передачу.
Ян Кухта перебрался в "Локомотив" в зимнее трансферное окно из чешской "Славии". Сообщалось, что красно-зеленые заплатили за его трансфер около 5 млн евро. В завершившемся сезоне Кухта провел за "железнодорожников" 10 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Агент Кухты: новые предложения? В первую очередь нам нужно поговорить с "Локомотивом"
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Локомотива" Яна Кухты, прокомментировал возможный интерес других клубов к его клиенту.
Фото: РПЛ