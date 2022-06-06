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Источник: Михаил Кержаков продлит контракт с "Зенитом"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков продлит контракт с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, соглашение, истекающее 30 июня 2022 года, будет продлено на один сезон.

Михаил Кержаков - воспитанник "Зенита". В сезоне-2021/22 35-летний голкипер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча, в 9 играх он оставлял свои ворота "сухими". В общей сложности за "Зенит" Кержаков сыграл в 88 матчах и пропустил 83 мяча.

Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует усилить вратарскую линию. СМИ называли потенциальными кандидатами на переход в петербургский клуб Илью Лантратова ("Химки"), Никиту Хайкина ("Буде-Глимт"), Ростислава Солдатенко ("Алания").

Источник: Metaratings


Зенит Кержаков М
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