- Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю. Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет, - передает слова Аршавина Sport24.
Матч за Суперкубок России проводится перед началом нового сезона Российской премьер-лиги, трофей разыгрывают чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона. Суперкубок России-2022 разыграют между собой ставший победителем чемпионата петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Спартак". Ранее стало известно, что руководство "Спартака" обратилось в РФС с рядом инициатив по проведению Суперкубка-2022, в числе которых было проведение матча на московской арене "Лужники" и приглашение на игру бригады иностранных арбитров.
Источник: "Спартак" предлагает пригласить обслуживать матч за Суперкубок с "Зенитом" иностранную бригаду судей
Аршавин: Суперкубок должны судить российские арбитры. В "Спартаке" слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал предложение "Спартака" о приглашении иностранного арбитра на матч за Суперкубок России.
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