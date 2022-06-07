Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" рассматривает на должность главного тренера команды наставника ростовчан Валерия Карпина. Сообщалось, что российский специалист готов возглавить бело-голубых при условии, что спортивным директором москвичей станет Рыскин. Позднее слухи опроверг сам Карпин.
"Ерунда полная, ни слова правды нет. Мало того, журналист мне заранее позвонил - я ему сказал то же самое, но через полчаса он выпустил ту новость", - приводит слова Рыскина РИА Новости.
Валерий Карпин вернулся в "Ростов" в марте этого года. До этого он уже возглавлял клуб, но покинул пост летом прошлого года, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.
"Мягко говоря - это грязная жесткая ложь". Карпин нецензурно отреагировал на информацию о переговорах с "Динамо"
В "Ростове" назвали полной ерундой информацию об уходе Карпина в "Динамо"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что главный тренер донского клуба Валерий Карпин может уйти в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"