По данным источника, информация о приходе наставника "Сочи" Владимира Федотова в столичный клуб на данный момент не соответствует действительности. Решение не принято.
Отмечается, что определенность с главным тренером команды настанет до начала летних тренировочных сборов.
Ранее появилась информация, что Федотов может быть назначен главным тренером армейцев в ближайшее время.
Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. Серебряные медали стали для его команды высшим достижением в истории клуба. Ранее специалист возглавлял "Оренбург".
Сейчас главным тренером армейцев является Алексей Березуцкий.
Источник: Sport24
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Источник: ЦСКА не принял решение о назначении Федотова главным тренером
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Фото: РПЛ