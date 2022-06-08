Как сообщает источник, нижегородцы пригласили Агапова на просмотр. В минувшем сезоне защитник выступал за "Спартак-2", в составе которого провел 16 матчей в ФНЛ, отметившись одним забитым голом. Напомним, ранее "Спартак" объявил о закрытии проекта второй команды, которая больше не будет выступать во втором по силе дивизионе страны.
Илья Агапов является воспитанником казанского "Рубина". Он перебрался в систему "Спартака" летом прошлого года, но пока не провел за основную команду ни одного матча. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня этого года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: защитник "Спартака" пройдет просмотр в "Нижнем Новгороде"
Защитник "Спартака" Илья Агапов может стать игроком "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Спартак"