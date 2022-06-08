СМИ: Гончаренко мог возглавить "Нижний Новгород", но принял предложение из Азии

"Нижний Новгород" еще не определился с главным тренером на следующей сезон.

Фото: ПФК ЦСКА





Также сообщается, что на пост главного тренера "Нижнего Новгорода" претендовал и экс-наставник



Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.



"Нижний Новгород" примет участие в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер. Также участниками этого турнира будут "



Источник: По информации источника, нижегородцы либо продлят контракт с Александром Кержаковым, который возглавлял клуб в прошлом сезоне, либо команду возглавит Михаил Галактионов, который сейчас работает в молодежной сборной России . Окончательное решение по этому вопросу примет губернатор региона Глеб Никитин.Также сообщается, что на пост главного тренера "Нижнего Новгорода" претендовал и экс-наставник ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко, но он принял предложение из азиатской страны.Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице."Нижний Новгород" примет участие в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер. Также участниками этого турнира будут " Зенит ", ЦСКА и "Сочи".Источник: Матч ТВ