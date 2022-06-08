По данным источника, сумма, которой будет располагать клуб, сократится на 0,5-1 млрд по сравнению с 2022 годом – тогда бюджет южан был равен примерно 5,5 млрд рублей.
По итогам завершившегося сезона "Краснодар" расположился на четвертой строчке в таблице Российской Премьер-лиги – "быки" записали себе в актив 50 очков в 30-ти встречах.
Ранее стало известно, что команды из топ-4 национального первенства не смогут выступить в следующем розыгрыше еврокубков – в УЕФА приняли решение продлить отстранение российских клубов от турниров под эгидой организации до окончания кампании 2022/2023.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Краснодар" сократил бюджет на следующий сезон
Бюджет "Краснодара" в 2023 году составит 4,5-5 млрд рублей.
Фото: ТАСС