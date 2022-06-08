"Два российских клуба из Премьер-Лиги звонили мне, интересовались Клеменом… Клемен может стать еще одним словенцем в Премьер-Лиге, у него есть все необходимые качества. Что важно, он находится в статусе свободного агента… Сейчас идут переговоры, до их завершения — без подробностей" - заявил агент "РБ Спорт".
В Российской Премьер-лиге уже выступает словенский футболист Ваня Дркушич – защитник представляет "Сочи". Он пополнил состав южан в зимнее трансферное окно.
"Сочи" завершил розыгрыш национального первенства на втором месте в турнирной таблице и впервые в своей истории стал серебряным призером Премьер-лиги.
Агент Неманича: два клуба РПЛ интересовались Клеменом, идут переговоры
Агент защитника словенского "Табора" Клемена Неманича Младен Ратковица высказался об интересе к футболисту клубов РПЛ.
Фото: РПЛ