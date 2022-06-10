Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
ЛатвияНе начат
П1 3.3X 2.85П2 2.45
Азербайджан
19:00
СловакияНе начат
П1 4.4X 3.25П2 2.02
Андорра
21:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.71X 3.3П2 5.8
Албания
21:45
ИзраильНе начат
П1 2.34X 3.15П2 3.5
Австрия
21:45
ФранцияНе начат
П1 5.2X 4П2 1.7
Беларусь
21:45
КазахстанНе начат
П1 2.45X 3П2 3.45
Дания
21:45
ХорватияНе начат
П1 1.94X 3.55П2 4.3
Сделать ставку

Ловчев: "Спартак" меняет тренеров, как перчатки, стал большим торговым рынком

Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал новость о тренерских перестановках в командной структуре красно-белых.
Фото: "КП"
- Обсуждать я эту тему вообще не хочу. "Спартак" меняет тренеров, как перчатки. "Спартак", к сожалению, стал большим торговым рынком. Больше не могу ничего сказать: ни почему ушел Ваноли, ни почему пришел какой-то еще тренер. Я даже обсуждать это не хочу. Потому что это большой футбольный рынок уже, - передает слова Ловчева "Чемпионат".

Сегодня стало известно, что новым главным тренером московского "Спартака" назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, до этого работавший в швейцарском "Базеле". Ранее пресс-служба красно-белых объявила об уходе итальянского главного тренера московского клуба Паоло Ваноли и его тренерского штаба.

Каттани - об Абаскале в "Спартаке": мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы


Спартак Абаскаль Ловчев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Тульский "Арсенал" объявил о назначении Кононова главным тренером
Канчельскис: "Спартак" - чемпион России по нытью. Сыграют Суперкубок в Санкт-Петербурге, никуда не денутся 3
Стали известны сроки трансферных окон сезона-2022/2023 в России
Опубликована утвержденная дата первого тура РПЛ сезона-2022/2023
РФС утвердил дату и место проведения Суперкубка России-2022 18
«Спартак» нашёл 33-летнего тренера в Швейцарии. Московский клуб не перестаёт удивлять! 4
Зарема: пусть "Зенит" сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали на 10 лет вперед 9
Ловчев: "Спартак" меняет тренеров, как перчатки, стал большим торговым рынком 4
В "Коньяспоре" отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе 1
Ахметов покинул ЦСКА 8
Зарема Салихова: хочется извиниться перед Паоло Ваноли 5
"Факел" объявил о подписании экс-капитана "СКА-Хабаровска" Квеквескири
Уткин: "Спартаку" найти нового тренера - как два пальца Абаскаль 3
Каттани: Абаскаль не в России, но он уже вовлечен в подготовку "Спартака" к сезону 5
Тарханов: сложно что-то сказать об Абаскале. Начнет работать - будет мнение эксклюзив
Гильермо Абаскаль попрощался с "Базелем" 2
Каттани - об Абаскале в "Спартаке": мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы 13
В ФНЛ-2022/2023 сыграет 18 клубов 5
Губерниев прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера "Спартака" 7
Ковтун: руководство "Спартака" удивило назначением Абаскаля. Видимо, у них свое представление 4 эксклюзив
Дмитрий Черышев: Абаскалю нужно дать время 3
Источник: летом Неймар может покинуть "ПСЖ"
Экс-администратор "Спартака" Хаджи: Романцев в 35 лет клуб к чемпионству привел. Посмотрим на Абаскаля 5 эксклюзив
СМИ: Ваноли может продолжить карьеру в Италии 5
ЦСКА поздравил с днём рождения Виктора Гончаренко 2
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера 74
"Рубин" объявил о выходе из отпуска и опубликовал полный список игроков на сборы
Семин - об уходе Ваноли: ничего страшного не произошло. 10 место и Кубок - не очень высокий результат для "Спартака"
Каттани: я продолжу делать свою работу - еще больше и еще усерднее. Никакого отпуска - только "Спартак"! 14
Кафельников: кто бы ни пришел вместо Ваноли в "Спартак", ничего не изменится. Нужно менять владельца команды 7
Все новости
-