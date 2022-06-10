- Обсуждать я эту тему вообще не хочу. "Спартак" меняет тренеров, как перчатки. "Спартак", к сожалению, стал большим торговым рынком. Больше не могу ничего сказать: ни почему ушел Ваноли, ни почему пришел какой-то еще тренер. Я даже обсуждать это не хочу. Потому что это большой футбольный рынок уже, - передает слова Ловчева "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что новым главным тренером московского "Спартака" назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, до этого работавший в швейцарском "Базеле". Ранее пресс-служба красно-белых объявила об уходе итальянского главного тренера московского клуба Паоло Ваноли и его тренерского штаба.
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Ловчев: "Спартак" меняет тренеров, как перчатки, стал большим торговым рынком
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал новость о тренерских перестановках в командной структуре красно-белых.
Фото: "КП"