"Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой", - цитирует ветерана красно-белых "РИА Новости".
Абаскаль возглавил "Спартак" днем ранее – до этого специалист работал со швейцарским "Базелем".
До Абаскаля главным тренером "Спартака" являлся Паоло Ваноли – он пришел в столичный коллектив в зимнее трансферное окно и проработал полгода, приведя москвичей к победе в Кубке России.
Романцев – об Абаскале в "Спартаке": это прикол над болельщиками, ветеранами и командой
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о назначении Гильермо Абаскаля наставником команды.
Фото: ФК "Спартак"