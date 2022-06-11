- Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это "Зенит". Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают "Ривер Плейт" и "Црвена Звезда", а также есть интерес от "Олимпиакоса" и "Фенербахче", - передает слова Петропулоса "Чемпионат".
25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" в августе 2021 года из португальского "Белененсеша", сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. В прошедшем сезоне на его счету 26 матчей за клуб во всех турнирах, 14 забитых голов и 6 результативных передач.
Агент Кассьерры назвал клубы в России и за рубежом, которые интересуются нападающим "Сочи"
Агент форварда "Сочи" Матео Кассьерры Никос Петропулос рассказал о клубах, которые проявляют трансферный интерес к его подопечному.
Фото: ФК "Сочи"