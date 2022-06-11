- Провести матч в Санкт-Петербурге - правильное решение. У нас есть еще стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить? Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придет? Намеки "Спартака" о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и все разговоры закончила. А здесь только нытье одно, - передает слова Широкова "Чемпионат".
10 июня бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение о том, что матч за Суперкубок России-2022 состоится 9 июля в Санкт-Петербурге. Ранее появлялась информация, что московский "Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок, если он будет проводиться на "Газпром Арене" - домашнем стадионе его соперника по этому матчу "Зенита". Президент РФС Александр Дюков заявил, что в случае бойкота одним из участников матч за Суперкубок будет проведен с участием какого-то другого клуба.
Дюков объяснил выбор Санкт-Петербурга для проведения матча за Суперкубок России
Дюков: если "Спартак" устроит бойкот Суперкубка, будем рассматривать другого участника
Широков: во времена Бескова "Спартак" бы приехал, обыграл и все разговоры закончил. А здесь только нытье одно
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Роман Широков прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом красно-белыми матча за Суперкубок России.
Фото: РИА Новости