"Все зависит от того, какие будут предложения. Был когда-то разговор о том, что Артем может поехать в Венгрию к Черчесову. Мне кажется, это был бы хороший вариант. В Турции всегда предлагают контракты", - цитирует ветерана "Спартака" Sport24.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Дзюба сыграл в 28-ми матчах "Зенита", в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.
Питерцы по итогам розыгрыша национального первенства завоевали четвертые к ряду золотые медали чемпионата страны.
Ловчев назвал переход в "Ференцварош" Черчесова хорошим вариантом для Дзюбы
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о будущем Артема Дзюбы после ухода из "Зенита".
Фото: РПЛ