"Для "Спартака" — просто бред. Я бы еще понял, если бы человек себя где-то проявил, а тут либо по дружбе, либо по связям агентским. Как это еще понять? Он же испанец? А я его даже не знаю. Я всю жизнь играл в Испании, назови любую фамилию — закрытыми глазами скажу, кто это. А тут приводят в "Спартак", - цитирует Мостового Sport24.
Напомним, ранее "Спартак" объявил, что новым главным тренером клуба станет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Ранее специалист возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". Его последним клубом был "Базель", с которым Абаскаль финишировал на втором месте в завершившемся сезоне чемпионата Швейцарии.
Абаскаль сменил на посту главного тренера Паоло Ваноли, который решил покинуть клуб по итогам сезона. С ним красно-белые заняли десятое место в РПЛ и стали победителями Кубка России.
"Либо по дружбе, либо по агентским связям. Он испанец, а я его даже не знаю". Мостовой - об Абаскале в "Спартаке"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера "Спартака".
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