"Хосе определенно мог и готов бы был приехать в Россию. Что касается клубов, не знаю, куда, все зависит от предложений", - цитирует агента Sport24.
В январе в СМИ появилась информация, что интерес к мексиканскому форварду проявляет ЦСКА.
Масиас начинал предыдущий сезон в испанском "Хетафе", за который выступал на правах аренды. Зимой он вернулся в расположение "Гвадалахары".
Агент экс-форварда "Хетафе" заявил о готовности игрока выступать в России
Агент Николас Хичар, представляющий интересы форварда мексиканской "Гвадалахары" Хосе Масиаса, оценил вероятность продолжение карьеры игрока в РПЛ.
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