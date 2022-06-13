По данным источника, Nike собирается отказаться от любого сотрудничества с сине-бело-голубыми на ближайший год. Компания является техническим спонсором "Зенита" с 2010 года. Напомним, ранее сообщалось, что Nike сохранит статус технического спонсора питерцев, но не предоставит новую коллекцию экипировки на ближайший сезон. До этого о прекращении сотрудничества с Nike объявил "Спартак".
"Зенит" стал чемпионом России по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 65 очков и опередила на девять зачетных баллов "Сочи", занявший второе место. Чемпионский титул стал для "Зенита" уже четвертым подряд.
Источник: Metaratings
Источник: Nike планирует на год прекратить любое сотрудничество с "Зенитом"
Спортивный экипировщик Nike может приостановить сотрудничество с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"