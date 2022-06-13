"По Ужгину действительно есть предложения от клубов РПЛ. Речь идёт о клубах первой пятёрки, которые сейчас рассматривают его кандидатуру. Может ли он стать одноклубником Щенникова, которого я представляю? Я не могу раскрыть всех подробности, но кандидатура Матвея была предложена "армейцам", - цитирует агента "Metaratings".
Матвей Ужгин выступает на позиции правого и левого защитника. Он является воспитанником красноярского "Енисея". Летом 2020 года Ужгин стал игроком песчанокопской "Чайки".
В прошедшем сезоне Ужгин провел 29 матчей в ФНЛ-2, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 250 тысяч евро. Его контракт с "Чайкой" рассчитан до лета 2024 года.
Защитник "Чайки" получил предложения от клубов топ-5 РПЛ. Игрока предложили ЦСКА
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника "Чайки" Матвея Ужгина, рассказал об интересе к его клиенту со стороны клубов РПЛ.
Фото: ФК "Чайка"