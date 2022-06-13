"Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на "Газпром Арене". Поэтому единственно верным решением будет суперфинал "Зенит" — "Динамо" Санкт-Петербург (оно же "Сочи"), ведь для обеих команд этот город родной", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, в финале Суперкубка России встретятся "Зенит", который стал чемпионом России и "Спартак", завоевавший Кубок России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Ранее РФС объявил, что финал Суперкубка России пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". В СМИ сообщалось, что в связи с этим "Спартак", недовольный этим решением, может проигнорировать эту встречу. За это красно-белым грозит только небольшой штраф.
Зарема: предлагаю, чтобы все Суперкубки игрались на "Газпром Арене"
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова снова раскритиковала решение РФС о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: телеграм-канал Заремы Салиховой