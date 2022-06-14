"Мы поддерживаем контакты с несколькими клубами из России. Переход в "Спартак" был бы хорошей возможностью для Месута, так как он работал вместе с новым тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем в "Базеле", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Темель будет отвечать за направление по физической подготовке в тренерском штабе "Спартака". До этого специалист уже работал под руководством Абаскаля в "Базеле". Также немецкий тренер работал в клубе "Ратчабури" из чемпионата Тайланда.
Агент Темеля подтвердил, что тренер может оказаться в штабе Абаскаля в "Спартаке"
Агент Озгюр Добрука, представляющий интересы тренера Месута Темеля, прокомментировал информацию о том, что его клиент войдет в штаб Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
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