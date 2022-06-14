- Сезон закончился очень грустно. Мы круто шли весь год, но провалили концовку. В итоге взяли только бронзу, еще и позорно проиграв "Сочи". Так нельзя, прошу прощения у болельщиков за результаты на финише сезона. Он, в целом, получился неплохой, но бронза в РПЛ и финал в Кубке - это минимум, которого мы смогли добиться, - передает слова Захаряна Sport24.
Московское "Динамо" в прошедшем сезоне стало обладателем бронзовых медалей чемпионата России, набрав 53 очка в 30 турах Российской премьер-лиги. При этом в 5 заключительных матчах бело-голубые набрали всего лишь 1 очко, потерпев 4 поражения и в том числе разгромно уступив "Сочи" (1:5) в решающей игре 30 тура за серебряные медали, в которой их устраивала ничья. Также динамовцы в прошедшем сезоне пробились в финал Кубка России, где проиграли "Спартаку" со счетом 1:2.
"Мы круто шли весь год, но провалили концовку, позорно проиграв "Сочи". Захарян извинился перед болельщиками "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал итоги прошедшего сезона для своей команды.
Фото: РПЛ