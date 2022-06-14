Матчи Скрыть

Сделать ставку

"Мы круто шли весь год, но провалили концовку, позорно проиграв "Сочи". Захарян извинился перед болельщиками "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал итоги прошедшего сезона для своей команды.
Фото: РПЛ
- Сезон закончился очень грустно. Мы круто шли весь год, но провалили концовку. В итоге взяли только бронзу, еще и позорно проиграв "Сочи". Так нельзя, прошу прощения у болельщиков за результаты на финише сезона. Он, в целом, получился неплохой, но бронза в РПЛ и финал в Кубке - это минимум, которого мы смогли добиться, - передает слова Захаряна Sport24.

Московское "Динамо" в прошедшем сезоне стало обладателем бронзовых медалей чемпионата России, набрав 53 очка в 30 турах Российской премьер-лиги. При этом в 5 заключительных матчах бело-голубые набрали всего лишь 1 очко, потерпев 4 поражения и в том числе разгромно уступив "Сочи" (1:5) в решающей игре 30 тура за серебряные медали, в которой их устраивала ничья. Также динамовцы в прошедшем сезоне пробились в финал Кубка России, где проиграли "Спартаку" со счетом 1:2.


Динамо Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Денисов: каждый сезон "Зенита" - это полный провал. Любой тренер станет чемпионом России. Европа все показывает 2
Бакаев подписал контракт с "Зенитом" 13
Новичок "Локомотива" Фассон на русском языке поприветствовал болельщиков клуба 1
Экс-помощник Березуцкого: сказал Леше - ни капли не сомневаюсь, что ты станешь топовым тренером
Пономарев: если Федотов поставил работу в «Сочи» с возрастным коллективом, то, может быть, у него получится и в ЦСКА 1 эксклюзив
Захарян прокомментировал исключение из топ-50 вундеркиндов мирового футбола
Гришин - о назначении Федотова: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться с "Зенитом" за первое место
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Гончаренко: братья Березуцкие - оба сильные личности, им друг с другом непросто 3
Колосков - о приходе Федотова в ЦСКА: будет интересно посмотреть, как он справляется с новым вызовом
"Уфа" сообщила о назначении и.о. главного тренера
Гинер прокомментировал назначение Федотова в ЦСКА, поблагодарив Ротенберга 11
Владимир Федотов официально стал новым главным тренером ЦСКА 18
В ЦСКА прокомментировали отставку Алексея Березуцкого 1
А. Березуцкий - о своем уходе из ЦСКА: не всё задуманное удалось осуществить 7
ЦСКА объявил об уходе братьев Березуцких 3
Захарян: по "Байеру" была конкретика, мои агенты общались с клубом 1
"Мы круто шли весь год, но провалили концовку, позорно проиграв "Сочи". Захарян извинился перед болельщиками "Динамо" 2
Стал известен состав "Локомотива" на летние тренировочные сборы 2
СМИ: "МЮ" планирует расстаться с Марсьялем
В составе "Уфы" на тренировочный сбор - Легенда и два игрока на просмотре 9
Олег Иванов: неприятнее всего играть было против "Рубина" Курбана Бердыева
Дубль Вернера за две минуты помог Германии разгромить Италию в Лиге наций
Венгрия разгромила Англию в матче Лиги наций 12
Захарян – о финале Кубка России: не знаю, как объяснить второй гол "Спартака" - мы могли их дожимать 4
"Ахмат" объявил о подписании контракта с защитником Тодоровичем
Сага о тренере-страдальце и риске при поднятии ручки. Разбираем пресс-конференцию спортдира «Спартака» Каттани 17
Определился обладатель последней путевки на чемпионат мира 2022
Источник: "Пари НН" завтра объявит о подписании контракта с тренером Галактионовым 13
"Ливерпуль" объявил о трансфере Нуньеса из "Бенфики"
Все новости
-