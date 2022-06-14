- Правда ли, что мной интересовался "Байер"? Да, это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю, почему. Но я не расстроился, в "Динамо" мне всё нравится, не на что жаловаться, - приводит слова Захаряна Sport24.
Весной 2022 года в СМИ появлялась информация о трансферном интересе выступающего в немецкой Бундеслиге "Байера" к 18-летнему на тот момент полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну. В прошедшем сезоне 19-летний хавбек провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
Захарян: по "Байеру" была конкретика, мои агенты общались с клубом
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о трансферном интересе к нему со стороны немецкого "Байера".
Фото: РПЛ