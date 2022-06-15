"Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы", - цитирует Баринова ТАСС.
Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
Ранее сообщалось, что в приобретении Баринова зимой была заинтересована испанская "Валенсия", которая может вернуться к варианту с россиянином летом.
Баринов прокомментировал возможный уход из "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Локомотив"