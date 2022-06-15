"Пока официальных контактов со "Спартаком" не было. Учитывая, что мистер Абаскаль возглавил "Спартак", полагаю, он может связаться с Месутом. Но на данном этапе звонков не поступало — ни от него, ни от клуба. "Спартак" известен везде, и для Месута это была бы отличная возможность", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что Темель будет отвечать за направление по физической подготовке в тренерском штабе "Спартака". До этого специалист уже работал под руководством Абаскаля в "Базеле". Также немецкий тренер работал в клубе "Ратчабури" из чемпионата Тайланда.
Гильермо Абаскаль официально возглавил "Спартак" 10 июня. До красно-белых тренер работал в швейцарских "Кьяссо" и "Лугано", греческом "Волосе" и итальянском "Асколи". Последним его местом работы был "Базель". Планировалось, что испанец перейдет на работу во вторую команду красно-синих, но предложение от "Спартака" изменило его планы.
Агент Темеля заявил, что тренер готов к приезду в "Спартак"
Агент Озгюр Добрука, представляющий интересы тренера Месута Темеля, сообщил, что его клиент готов войти в штаб Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
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