"Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе "Ростова". Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Валерий Карпин вернулся в "Ростов" в марте этого года. До этого он уже возглавлял клуб, но покинул пост летом прошлого года, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.
Ранее сообщалось, что Карпин является одним из основных претендентов на пост главного тренера "Спартака" и "Динамо".
Карпин: я начал и продолжу сезон во главе "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заверил, что продолжит работу с клубом.
Фото: ФК "Ростов"