По сведениям источника, уже завтра колумбиец должен прибыть на тренировочный сбор ЦСКА в Москву. Напомним, Карраскаль в зимнее трансферное окно на правах аренды перебрался в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта". По итогам сезона "армейцы" воспользовались опцией выкупа на Карраскаля и приобрели его на полноценной основе.
В завершившемся сезоне Карраскаль провел 11 матчей в РПЛ, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: стало известно, когда Карраскаль прибудет в расположение ЦСКА
Выяснилось, когда новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль должен прибыть в расположение команды.
Фото: ПФК ЦСКА