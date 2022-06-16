По данным источника, компания предложила руководству лиги контракт сроком на четыре года, его оффер может превысить 1 млрд рублей за год. Отмечается, что в случае, если стороны достигнут договоренности, национальное первенство будет носить название"Мир" Российская Премьер-лига.
В РПЛ и НСПК не стали комментировать информацию.
Ранее в СМИ появилась информация, что от сотрудничества с чемпионатом страны отказался "Сбербанк" – сообщалось, что компания сослалась на сложившуюся непростую экономическую ситуацию.
Источник: "РБК-Спорт"
Источник: РПЛ, вероятнее всего, договорится о сотрудничестве в платежной системой "Мир"
Национальная система платежных карт "Мир" является главным фаворитом на титульное спонсорство РПЛ.
Фото: РФС