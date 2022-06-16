По данным источника, руководство южан объявит о назначении специалиста в ближайшее время.
Предыдущим местом работы Гаранина был "Енисей". С красноярцами российский специалист добрался до полуфинала Кубка страны, где уступил "Спартаку". В рамках розыгрыша Футбольной национальной лиги команда заработала 63 очка в 38-ми встречах и оказалась на пятом месте в таблице. До четвертой строчки, дающей право побороться с командой Российской Премьер-лиги за повышение в классе, не хватило двух баллов.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Гаранин приступил к работе главным тренером "Сочи"
Вадим Гаранин со своим тренерским штабом приступил к управлению тренировочным процессом "Сочи".
Фото: "Чемпионат"