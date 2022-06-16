- Хороший трансфер для "Ростова". Сезон в "Ахмате" он провел неплохо, показал очень интересную игру. Раз его взял "Ростов", значит, позиция нуждалась в усилении. Клуб работает очень интересно - берет молодых перспективных российских игроков, и в команде они прогрессируют. Уткин - это усиление "Ростова". Наверняка руководство ставит высокие задачи в следующем сезоне, поэтому усиление не помешает, - передает слова Калачева "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что "Ростов" выкупает у "Краснодара" 22-летнего полузащитника Даниила Уткина, который прошедший сезон провел в аренде в грозненском "Ахмате". 16 июня интернет-ресурсы "Ростова" официально объявили о переходе игрока. Контракт между руководством желто-синих и футболистом подписан сроком на 4 года. Сумма трансферной компенсации за переход Уткина, по данным СМИ, составит 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 10 голов в 29 матчах во всех турнирах за "Ахмат", в том числе 5 прямыми ударами со штрафных, а также 3 голевых передачи.
Калачев: "Ростов" работает интересно - берет перспективных российских игроков и они прогрессируют. Уткин - усиление
Экс-защитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал переход к желто-синим из "Краснодара" полузащитника Даниила Уткина.
Фото: "Спорт-Экспресс"