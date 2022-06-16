- "Ростов" для Уткина - трамплин для попадания в московские команды или "Зенит"? Для молодых игроков "Ростов" - это тот клуб, где можно улучшать свои навыки, прогрессировать и расти. "Ростов" ничем не хуже, чем московские клубы. Этот город живет футболом. Да, в финансовом плане конкурировать с Москвой не стоит. Уткин может в "Ростове" получать удовольствие от футбола и замахнуться с командой на высокие места, - приводит слова Калачева "РБ Спорт".
Ранее официальный телеграм-канал "Ростова" объявил о переходе из "Краснодара" 22-летнего полузащитника Даниила Уткина. В прошедшем сезоне, проведенном на правах аренды в составе "Ахмата", хавбек стал лучшим в лиге исполнителем штрафных ударов (5 забитых голов), а всего отличился 10 раз в 29 матчах во всех турнирах. "Ростов" по итогам прошедшего сезона набрал 38 очков и опередил в турнирной таблице московский "Спартак", заняв девятое место. В концовке сезона после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина желто-синие набрали 20 очков в 11 матчах, опередив по среднему количеству очков за матч все московские клубы.
Калачев: "Ростов" ничем не хуже, чем московские клубы. Уткин может замахнуться с командой на высокие места
Экс-защитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал о перспективах полузащитника Даниила Уткина в составе желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"