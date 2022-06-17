По информации источника, их оклад составит 700 тыс евро за сезон.
Ранее красно-белые огласили полный состав нового штаба. Начиная с 10 июня главным тренером команды является Гильермо Абаскаль. До этого в этой должности находился Паоло Ваноли – он проработал в составе москвичей полгода, вместе с ним красно-белые одержали победу в Кубке России, а в рамках чемпионата страны завершили сезон на 10-й строчке.
Источник: Metaratings
Источник назвал размер оклада нового тренерского штаба "Спартака"
Новый тренерский штаб "Спартака" с наставником Гильермо Абаскалем будет зарабатывать меньше миллиона евро евро в год.
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