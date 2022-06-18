Мостовой: одобряю выбор "Динамо". Йоканович - нормальный тренер из близкой нам по духу страны

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера "Динамо".
Фото: Getty Images
"Нормальный тренер. Он из близкой нам по культуре и духу страны. Славиша был сам хорошим футболистом, у него большой опыт футбольный и тренерский. Ясно, что это не гарант того, что он придёт и всё получится. Ты можешь прийти хорошим, и ничего не получится. А можешь прийти никаким, сделать что-то, и скажут: вот, сумасшедший. Я одобряю выбор "Динамо", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, "Динамо" вчера, 17 июня объявило, что новым главным тренером клуба стал Славиша Йоканович. Сербский специалист подписал с бело-голубыми контракт на один год с возможностью продления на еще два следующих сезона.

Ранее "Динамо" покинул Сандро Шварц. который тренировал команду с октября 2020 года. Под руководством Шварца бело-голубые заняли третье место в завершившемся розыгрыше РПЛ. Также "Динамо" вышло в финал Кубка России, где уступило "Спартаку" (1:2).


Йоканович Мостовой Динамо
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