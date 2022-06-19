Агутин: российские футболисты крутые – что им можно противопоставить?

Певец Леонид Агутин поделился мнением об игре российских футболистов.
Фото: РПЛ
"Знаком со многими ребятами, играл с ними, видел вблизи. Кажется, такие крутые, что им можно противопоставить? Поэтому для меня странно, что они не всегда выигрывают на мировом уровне", - заявил Агутин "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что следующий сезон в России начнется 9 июля – в матче за Суперкубок сойдутся обладатель Кубка страны "Спартак" и "Зенит" как чемпион Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.


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