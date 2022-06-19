По данным источника, представители московской и самарской команд ведут переговоры о переходе футболиста – это будет либо аренда, либо полноценный трансфер. Отмечается, что 22-летний нападающий уже находится в расположении "Крыльев".
Глушенков провел предыдущий сезон в составе самарцев на правах аренды. Форвард принял участие в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, забил 7 мячей и отдал две результативные передачи. До этого "Крылья" арендовали Глушенкова у "Спартака" по ходу сезона 2019/2020.
Источник: Metaratings
СМИ: "Крылья Советов" сохранят в команде арендованного у "Спартака" Глушенкова
Форвард "Спартака" Максим Глушенков продолжить играть в "Крыльях Советов" в следующем сезоне.
Фото: РПЛ