"В данный момент авторитет Акинфеева будет больше, чем у Федотова. Это тоже серьезная проблема, многие тренеры стараются такого лидера убрать, чтобы не рисковать", — цитирует Сафонова "Спорт уик-энд".
Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-главным тренером "Сочи" Владимиром Федотовым. Под его руководством южане в предыдущем сезоне завоевали серебро чемпионата России благодаря победе над "Динамо" в матче заключительного тура соревнования.
Сафонов: в ЦСКА авторитет Акинфеева будет больше, чем у Федотова – это серьезная проблема
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об атмосфере в ЦСКА после того, как главным тренером команды стал Владимир Федотов.
Фото: ПФК ЦСКА