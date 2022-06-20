- Есть ли обида на Федотова? На обиженных что делают? Нет, конечно. Всё, что ни делается, только к лучшему. Работа покажет правильность решения, - передает слова Ротенберга РИА Новости.
Ранее стало известно, что в состав тренерского штаба "Сочи" вошел и с высокой вероятностью будет его фактически возглавлять 51-летний Вадим Гаранин, который в весенней части прошедшего сезона успешно работал с красноярским "Енисеем". 15 июня официальные интернет-ресурсы ЦСКА объявили, что новым главным тренером "армейцев" назначен 55-летний Владимир Федотов, который с декабря 2019 года по июнь 2022 года возглавлял "Сочи" и в прошедшем сезоне привел "барсов" к серебряным медалям чемпионата России.
Гинер прокомментировал назначение Федотова в ЦСКА, поблагодарив Ротенберга
Ротенберг рассказал о своем отношении к уходу Федотова из "Сочи" ради ЦСКА
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг дал комментарий по поводу ухода главного тренера клуба в прошедшем сезоне Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: РИА Новости