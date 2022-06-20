- Я должен с утра встать и сразу какие-то новости сказать? Терпение! Погодите, пока ничего нет, - приводит слова Черышева "Чемпионат".
Ранее 31-летний полузащитник Денис Черышев стал свободным агентом после завершения контракта с испанской "Валенсией". В сезоне-2021/2022 воспитанник мадридского "Реала" провел 17 матчей в чемпионате Испании и отметился 1 голевой передачей. По информации СМИ, Черышевым интересуется московское "Торпедо", сообщалось, что "автозаводцы" уже вступили в переговоры с представителями игрока национальной сборной России.
Дмитрий Черышев отреагировал на вопрос о будущей команде сына
Отец полузащитника Дениса Черышева Дмитрий Черышев ответил на вопрос о карьерных перспективах своего сына.
Фото: РПЛ