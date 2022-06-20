- Уже обсуждали цели с руководством. Задача - остаться в РПЛ. Хотим развиваться, делать шаги вперед, что необходимо в каждом сезоне, - передает слова Ляпина РИА Новости.
Московское "Торпедо" в прошедшем сезоне заняло первое место в итоговой турнирной таблице ФНЛ и получило право выступить в Российской премьер-лиге. В последний раз "автозаводцы" играли в РПЛ в сезоне-2014/2015, в котором заняли 15-е место и из-за проблем с лицензированием выбыли в ФНЛ-2. Возвращение черно-белых в высший дивизион состоялось после 4 сезонов в ФНЛ-2 и 3 сезонов в ФНЛ.
В "Торпедо" озвучили задачу команды на следующий сезон
Спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин обозначил задачи "автозаводцев" на первый сезон после возвращения в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"