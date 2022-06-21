"Тут есть объективные вещи. Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет… И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в "Зенит", то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из "Барселоны", а другое – из какого-то там "Спартака", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Зенит" официально объявил о подписании Зелимхана Бакаева, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Спартака". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Бакаев накануне дебютировал за новую команду в матче предсезонного турнира против "Пари НН" (1:1), реализовав один из послематчевых пенальти. Малком отметился единственным голом с игры
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее он заявил, что красно-белые не предложили ему новый контракт. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани взял ответственность за это решение на себя.
Радимов - о конкуренции Малкома и Бакаева: одно дело приходить из "Барселоны", а другое - из какого-то там "Спартака"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о предстоящей борьбе за место в основе между Малкомом и Зелимханом Бакаевым.
Фото: ФК "Зенит"