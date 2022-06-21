"Клуб на данный момент не получил предложения о трансфере Ильи. Если оно поступит, то рассмотрим его. Хотя заинтересованность со стороны "Зенита" была, мы этого не скрываем. Сейчас наш вратарь тренируется с командой, он, соответственно, является нашим основным голкипером", - приводит слова Терюшкова "РИА Новости Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" проявлял интерес к Лантратову, но в итоге отказался от трансфера голкипера "Химок". Сообщалось, что причинами могли стать высокая трансферная стоимость и скандал с участием Лантратова и болбоя на матче против "СКА-Хабаровска".
В завершившемся сезоне Илья Лантратов провел 33 матча за "Химки" во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 11 раз оставлял ворота на замке. Ранее голкипер выступал за белгородский "Салют", "Локомотив-2", "Шинник", "Балтику" и воронежский "Факел".
Контракт Лантратова с "Химками" истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
В "Химках" заявили, что "Зенит" интересовался Лантратовым
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможный уход голкипера Ильи Лантратова.
Фото: РПЛ