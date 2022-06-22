В завершившемся сезоне 20-летний футболист провел 35 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за "Спартак-2", отметившись в них 6 голами и 10 результативными передачами.
Оганесян перебрался в молодежную систему "Спартака" в 2019-м году из академии "Мастер-Сатурн". Контракт Оганесяна со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 550 тысяч евро.
"Мы сегодня обсуждали этот вопрос, он же наш воспитанник. Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание. Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать. Но этот вопрос еще не проработанный", - цитирует Терюшкова Metaratings.
"Химки" в прошлом сезоне РПЛ заняли 13-е место, набрав в 30 матчах 32 очка. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана по сумме двух игр обыграли "СКА-Хабаровск".
"Если будет желание, то рассмотрим его подписание". Терюшков - об интересе "Химок" к вингеру "Спартака" Оганесяну
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал об интересе к полузащитнику "Спартака" Степану Оганесяну.
Фото: ФК "Спартак"