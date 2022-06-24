"Если ты хорошо зарабатываешь, значит, ты что-то правильно делаешь. Деньги — это результат труда, но они не должны менять твое поведение и твой менталитет. Я влюблен в футбол, а не в деньги. Если бы я мог зарабатывать деньги в какой-то другой сфере, но не смог бы играть в футбол, то не был бы счастлив. Всегда надо сохранять голову", - цитирует Карраскаля "Матч ТВ".
Напомним, Хорхе Карраскаль в зимнее трансферное окно на правах аренды перебрался в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта". По итогам сезона "армейцы" воспользовались опцией выкупа на Карраскаля и приобрели его на полноценной основе.
В завершившемся сезоне Карраскаль провел 11 матчей в РПЛ, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 млн евро.
"Я влюблен в футбол, а не в деньги". Карраскаль рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что деньги не играют для него решающей роли в футболе.
Фото: ПФК ЦСКА