"Есть ли шанс остановить "Зенит"? Для этого его туда и взяли. Если не навяжет конкуренцию, наверное, освободит свое место. ЦСКА — тоже команда с большим именем. Помните, какой она была при Газзаеве? Наверное, все ориентируются на те успехи, которые были у Валерия Георгиевича — и Кубок УЕФА выигрывали, и чемпионат", - сказал Семин.
Напомним, ранее Владимир Федотов официально возглавил ЦСКА. Летом истек срок его соглашения с "Сочи", который он тренировал с 2020 года. В прошедшем сезоне главным тренером ЦСКА был Алексей Березуцкий, под руководством которого "армейцы" финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от "Сочи" Федотова на шесть очков.
Ранее "Сочи" объявил, что Федотова в клубе сменит Вадим Гаранин, который раньше тренировал "Енисей", пробившийся в полуфинал последнего розыгрыша Кубка России.
Источник: канал "Футбольные болтуны" в Яндекс Дзен
Семин: если Федотов не навяжет конкуренцию "Зениту", он освободит свое место в ЦСКА
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о том, какой результат будет считаться успешным для Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА