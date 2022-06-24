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Семин: если Федотов не навяжет конкуренцию "Зениту", он освободит свое место в ЦСКА

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о том, какой результат будет считаться успешным для Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Есть ли шанс остановить "Зенит"? Для этого его туда и взяли. Если не навяжет конкуренцию, наверное, освободит свое место. ЦСКА — тоже команда с большим именем. Помните, какой она была при Газзаеве? Наверное, все ориентируются на те успехи, которые были у Валерия Георгиевича — и Кубок УЕФА выигрывали, и чемпионат", - сказал Семин.

Напомним, ранее Владимир Федотов официально возглавил ЦСКА. Летом истек срок его соглашения с "Сочи", который он тренировал с 2020 года. В прошедшем сезоне главным тренером ЦСКА был Алексей Березуцкий, под руководством которого "армейцы" финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от "Сочи" Федотова на шесть очков.

Ранее "Сочи" объявил, что Федотова в клубе сменит Вадим Гаранин, который раньше тренировал "Енисей", пробившийся в полуфинал последнего розыгрыша Кубка России.

Источник: канал "Футбольные болтуны" в Яндекс Дзен


Семин Федотов ЦСКА Зенит
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