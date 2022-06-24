"У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между двумя футболистами заключается в том, что федерация футбола Уругвая и уругвайские СМИ не оказывают на Варелу даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски", - заявил функционер "СЭ".
Варела пополнил состав "Динамо" в октябре 2020 года – он перешел из "Копенгагена" на правах аренды. Летом 2021 года бело-голубые выкупили игрока у датского клуба. В предыдущем сезоне уругвайский защитник вышел на поле в 24-х матчах Российской Премьер-лиги и отдал две результативных передачи. "Динамо" по итогам розыгрыша стало бронзовым призером первенства.
"Динамо" - о Вареле: уругвайские СМИ не оказывают на него такого давления, с которым сталкивается Шиманьски
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин оценил будущее защитника Гильермо Варелы в команде.
Фото: ФК "Динамо"