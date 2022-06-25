«Были ли переговоры с Овечкиным сложными? Совсем нет. Он давно мечтал выйти на поле в футболке «Динамо». Как только у нас появилась возможность — это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч. Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней», — сказал Пивоваров.
Напомним, вчера «Динамо» объявило о подписании контракта с Александром Овечкиным на одну игру. Дебют российского хоккеиста в профессиональном футболе случиться 25 июня. «Динамо» проведет товарищеский матч с футбольным клубом «Амкал». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени на «ВТБ Арене».
Ранее новый главный тренер московской команды Славиша Йоканович заявил, что планирует использовать Овечкина на позиции нападающего.
Источник:Матч ТВ
Пивоваров – о подписании контракта с Овечкиным: он давно мечтал выйти на поле в футболке «Динамо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание контракта с хоккеистом и болельщиком бело-голубых Александром Овечкиным.
Фото: ФК "Динамо"