В течение двух недель ребята в возрасте от 8 до 20 лет обучались на базе одной из лучших футбольных школ страны под руководством тренеров "Газпром"-Академии и основного состава сине-бело-голубых. Учебно-тренировочные сборы прошли при поддержке фонда "Социальная ответственность" Газпромбанка. Это вторые в истории клуба сборы детей с синдромом Дауна, которые состоялись в рамках масштабной социальной программы "Зенит рядом".
По итогам учебно-тренировочных сборов все футболисты получили памятные сертификаты, подарки от клуба и партнеров, полную экипировку для занятий футболом и необходимый спортивный инвентарь. Четверо ребят были отмечены специальными призами MVP как самые ценные игроки.
Напомним, "Зенит" в сезоне-2021/22 стал чемпионом России. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые сделали это в четвертый раз подряд. Завтра "Зенит" проведет второй матч в рамках Кубка PARI Премьер, соперником станет "Сочи". Эта игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" в гостях сыграет с "Химками".
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
В "Газпром"-Академии завершились вторые тренировочные сборы "Зенит рядом"
24 июня игроки с синдромом Дауна из футбольной команды "47 в Игре" провели заключительный тренировочный день в "Газпром"-Академии "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"