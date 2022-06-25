«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил. Я не знаю», — сказал Погребняк.
Напомним, вчера появилась информация о том, что 38-летний Погребняк объявил о завершение профессиональный карьеры. Погребняк известен по выступлениям за Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».
В составе сборной России Погребняк провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Нападающий стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.
Источник: Чемпионат
Павел Погребняк заявил, что не завершал карьеру футболиста
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк опроверг информацию о том, что завершил профессиональную карьеру.
Фото: Матч ТВ