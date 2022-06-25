"Пока, на данный момент, Даниэль остается в "Урале", - цитирует Филиповича "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что ФИФА дала разрешение иностранным игрокам в составе российских клубов приостанавливать свои контракты до лета 2023 года.
Мишкич выступает в составе "Урала" на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги хорватский полузащитник принял участие в 21-м матче, забил 3 гола и отдал результативную передачу.
Агент – о будущем Мишкича в "Урале": пока он остается
Агент Ромео Филипович, представляющий интересы полузащитника "Урала" Даниела Мишкича, рассказал о будущем игрока в команде.
Фото: ФК "Урал"