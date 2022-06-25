По данным источника, "Зенит" заплатит "Сочи" 4 млн евро компенсации за 25-летнего колумбийца, также предусмотрена выплата различных бонусов.
Годовой оклад Кассьерры по контракту с сине-бело-голубыми составит 1 млн евро. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 3 года.
Официальное представление колумбийского форварда в качестве игрока питерцев запланировано на конец июня, он сможет принять участие в контрольной встрече с "Црвеной Звездой".
Кассьерра пополнил состав "Сочи" по ходу минувшего сезона, в результате став лучшим бомбардиром команды. На его счету 14 забитых мячей в 22-х матчах национального первенства.
В СМИ сообщается, что "Зенит" договорился о переходе Кассьерры из "Сочи".
Источник: Metaratings
Источник рассказал о подробностях трансфера Кассьерры в "Зенит"
Форвард "Сочи" Матео Кассьерра в ближайшее время может перейти в "Зенит".
Фото: РПЛ